Сборная Испании отменила спарринг перед Евро-2020 из-за COVID-19 у Бускетса

Сборная Испании по футболу вынужденно отменила спарринг с Литвой за 4 дня до официального начала Евро-2020.

Молодежная команда заменит сборную Испании

Полузащитник сборной Испании и каталонской Барселоны Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус. Футболист пойдет на самоизоляцию.

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Кроме того, испанская команда, чтобы не допустить распространения вируса, отменила запланированные мероприятия.

В запланированном на 8 июня товарищеском матче с Литвой сыграет молодежная сборная Испании.