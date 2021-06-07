Сборная Испании отменила спарринг перед Евро-2020 из-за COVID-19 у Бускетса

7 июня 2021 , 10:02
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сборная Испании

Сборная Испании по футболу вынужденно отменила спарринг с Литвой за 4 дня до официального начала Евро-2020.

Молодежная команда заменит сборную Испании

Полузащитник сборной Испании и каталонской Барселоны Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус. Футболист пойдет на самоизоляцию.

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Кроме того, испанская команда, чтобы не допустить распространения вируса, отменила запланированные мероприятия.

В запланированном на 8 июня товарищеском матче с Литвой сыграет молодежная сборная Испании.

  • Свой первый матч на Евро-2020 команда Луиса Энрике сыграет 14 июня против Швеции. Также в группе испанцам будут противостоять Польша и Словакия.
  • Испания выиграла чемпионат Европы дважды подряд – в 2008 и 2012 годах. В 2016 году испанцы уступили Италии в 1/8 финала.
Автор: Михайло Гема