Неожиданное изменение может произойти в списке участников чемпионата мира-2022 по футболу. Сборная Ирана может не уехать в Катар.

У футболистов сборной Ирана лопнуло терпение. Многие игроки национальной команды сделали обращение в ФИФА с неожиданной просьбой отстранить их сборную от участия в чемпионате мира-2022 и приостановить членство местной ассоциации.

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Шанс для сборных, не пробившихся

Причиной такого решения футболистов и спортивных чиновников стала жестокость верхушки власти обычному народу.

Недавно в Иране были протесты, во время которых погибли 200 местных, а среди них более 50 детей.

Также футболисты поддержали женщин, которых не пускают на футбольные матчи. Хотя это резко осуждает мир и является нарушением правил ФИФА. С таким же решением в ФИФА обратились и иранские болельщики.

Несправедливые решения и жестокое поведение власти также затрагивают и мужскую национальную команду.

Жестокость Ирана по отношению к собственному народу достигла переломной точки и требует однозначного и жесткого отграничения от спортивного мира,

– говорится в заявлении в ФИФА.

Отметим, что Иран активно участвует в войне России в Украине. Эта страна поставляет оккупанту дроны-камикадзе, которые десятками пересекают украинскую границу и очень опасны. Хотя ВСУ, терроборона и другие правоохранительные органы успешно сбивают вражеские дроны, убивающие мирных украинцев и разрушающие нашу инфраструктуру.

С кем должна сыграть сборная Ирана на ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Иранская сборная попала в группу "В" в компанию в Англию, США и Уэльс.

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