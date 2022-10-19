Сразу два звездных футболиста английской Премьер-лиги поедут на чемпионат мира-2022 в Катар, но не в компании своих сборных. Футболист Ливерпуля Мохаммед Салах и вингер Манчестер Сити Рияд Марез будут экспертами телеканала beIN Sports во время Мундиаля.

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Как Египет и Алжир пролетели мимо ЧМ-2022 в Катаре

Ни Египет, ни Алжир не попали на чемпионат мира в Катаре. Египет в очных матчах уступил Сенегалу. Первая встреча закончилась минимальной победой египтян (0:1).

В ответном матче тоже была зафиксирована победа 1:0, но уже в пользу сенегальских футболистов. Поэтому противостояние было переведено в пенальти, где точнее были игроки Сенегала 3:1. Интересно, что именно Салах не реализовал одно из 11-метровых.

Что касается Алжира, то сборная Мареза уступила Камеруну. Первый матч оказался в пользу алжирцев 0:1, а уже во второй встрече была зафиксирована победа камерунцев 1:2 по итогам дополнительных таймов.

К слову. Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.