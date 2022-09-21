Сборная Германии потеряла двух лидеров команды из-за положительных тестов на коронавирус

Сборная Германии по футболу в сентябре проведет два матча в группе Лиги наций. Однако в этих матчах не сыграют вратарь Мануэль Нойер и полузащитник Леон Горецка.

Нойер и Горецка получили положительный тест на коронавирус уже по прибытии в расположение сборной Германии. После этого их сразу изолировали от команды. А остальные игроки, тренеры и персонал сборной были вынуждены сдать экспресс-тест. Новых случаев заражения пока не обнаружено.

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Из-за потери Нойера, который в сборной Германии является основным вратарем и капитаном команды, в сборную вызвали голкипера Оливера Бауманна.

Сборная Германии в сентябре сыграет два матча. 23 сентября команда будет принимать сборную Венгрии. Именно последние являются лидером группы, набрав семь очков за четыре матча. Германия же имеет шесть очков. Так что в этой игре может определиться победитель квартета.

А уже 26 сентября Германия отправится в Англию на матч.