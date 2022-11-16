Выйдут голышом: сборная Ганы забыла взять на ЧМ-2022 игровую форму

Сборная Ганы оказалась в неприятной ситуации в преддверии старта чемпионата мира по футболу. Команда отправилась на турнир без своей игровой формы.

Сборная Ганы уже прибыла в Катар, где и состоится чемпионат мира. Однако оказалось, что администратор команды забыл игровую форму вдома. Об этом сообщает местный журналист Фрэнк Дарква.

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Теперь в штабе сборной Ганы делают все возможное, чтобы форма была доставлена в первый матч команды. Однако, не исключено, что на первый матч команда выйдет не в своей форме.

Сборная Ганы на ЧМ-2022 попала в группу H, где ее соперниками стали сборные Португалии, Уругвая и Южной Кореи. Свой первый матч сборная Ганы сыграет против Португалии 24 ноября.