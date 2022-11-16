Збірна Гани вже прибула до Катару, де і відбудеться чемпіонат світу. Однак виявилося, що адміністратор команди забув ігрову форму вдома. Про це повідомляє місцевий журналіст Френк Дарква.

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Тепер у штабі збірної Гани роблять все можливе, щоб форма була доставлено до першого матчу команди. Однак не виключено, що на перший матч команда вийде не у своїй формі.

Збірна Гани на ЧС-2022 потрапила до групи H, де її суперниками стали збірні Португалії, Уругваю та Південної Кореї. Свій перший матч збірна Гани зіграє проти Португалії 24 листопада.