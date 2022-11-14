На минувшей неделе сборная Испании объявила заявку на ЧМ-2022 в Катаре. В нее попал и форвард Барселоны Ансу Фати, пока проведший всего четыре матча за "фурию роха".

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В преддверии Мундиаля испанец попал в неприятную историю, спровоцировав ДТП. Во время парковки своего автомобиля он умудрился столкнуться с мотоциклистом.

Сам Ансу не пострадал, а вот водитель мотоцикла получил серьезные травмы. У него оказалась сломанная лодыжка. поэтому парня направили в больницу.

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При этом сам Фати решил посмотреть за потерпевшим и поехал с ним в госпиталь. Только когда форвард заверился, что мотоциклисту ничего не угрожает, он попрощался с ним.

В этом сезоне 20-летний игрок потерял место в основе Барселоны, но регулярно выходит на смену. На его счету 20 поединков, в которых он забил три гола и отдал четыре ассиста.

Следует знать. Испания на ЧМ-2022 попала в группу Э. Там подопечные Луиса Энрике сыграют с Коста-Рикой (23 ноября), Германией (27 ноября) и Японией (1 декабря).