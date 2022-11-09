Менее чем через две недели в Катаре начнется чемпионат мира по футболу. Команды уже начинают готовиться к Мундиалю, а также объявлять свои заявки.
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В понедельник это сделала главная фаворитка соревнований сборная Бразилии. Теперь же свой состав на ЧМ-2022 объявили французы. Дидье Дешам возьмет с собой у Катар боевой состав из 25 игроков, оставив один слот свободным. При этом вне заявки оказался основной левый защитник Реала Ферлан Менди.
Вратари
- Уго Льорис (Тоттенхэм)
- Альфонс Ареоля (Вест Хэм)
- Стив Манданда (Ренн)
ЗАЩИТНИКИ
- Бенжамен Повар (Бавария)
- Рафаэль Варан (Манчестер Юнайтед)
- Преснель Кимпэмбе (ПСЖ)
- Дайо Упамекано (Бавария)
- Жюль Кунде (Барселона)
- Вильям Салиба (Арсенал)
- Ибраима Конате (Ливерпуль)
- Люка Эрнандес (Бавария)
- Тео Эрнандес (Милан)
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
- Юссуф Фофана (Монако)
- Орельен Чуамени (Реал)
- Эдуардо Комавинга (Реал)
- Матео Гендузи (Марсель)
- Адриен Рабьо (Ювентус)
- Жордан Веретту (Марсель)
НАПАДНИКИ
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Карим Бензема (Реал)
- Антуан Гризманн (Атлетико)
- Кристофер Нкунку (Лейпциг)
- Оливье Жиру (Милан)
- Усман Дембеле (Барселона)
- Кингсли Коман (Бавария)
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Напомним, что именно Франция является действующим чемпионом мира. Четыре года назад подопечные Дидье Дешама обыграли в результативном финале Хорватию (4:2) и завоевали второй Кубок мира для своей страны.
В этом году "Ле Блэ" не числятся главными фаворитами, но входят в тройку основных претендентов. Коэффициент на их победу составляет 6,50. Меньше только в Бразилии (5,50) и Англии (6,30).