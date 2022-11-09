Менее чем через две недели в Катаре начнется чемпионат мира по футболу. Команды уже начинают готовиться к Мундиалю, а также объявлять свои заявки.

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В понедельник это сделала главная фаворитка соревнований сборная Бразилии. Теперь же свой состав на ЧМ-2022 объявили французы. Дидье Дешам возьмет с собой у Катар боевой состав из 25 игроков, оставив один слот свободным. При этом вне заявки оказался основной левый защитник Реала Ферлан Менди.

Вратари

  • Уго Льорис (Тоттенхэм)
  • Альфонс Ареоля (Вест Хэм)
  • Стив Манданда (Ренн)

ЗАЩИТНИКИ

  • Бенжамен Повар (Бавария)
  • Рафаэль Варан (Манчестер Юнайтед)
  • Преснель Кимпэмбе (ПСЖ)
  • Дайо Упамекано (Бавария)
  • Жюль Кунде (Барселона)
  • Вильям Салиба (Арсенал)
  • Ибраима Конате (Ливерпуль)
  • Люка Эрнандес (Бавария)
  • Тео Эрнандес (Милан)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

  • Юссуф Фофана (Монако)
  • Орельен Чуамени (Реал)
  • Эдуардо Комавинга (Реал)
  • Матео Гендузи (Марсель)
  • Адриен Рабьо (Ювентус)
  • Жордан Веретту (Марсель)

НАПАДНИКИ

  • Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  • Карим Бензема (Реал)
  • Антуан Гризманн (Атлетико)
  • Кристофер Нкунку (Лейпциг)
  • Оливье Жиру (Милан)
  • Усман Дембеле (Барселона)
  • Кингсли Коман (Бавария)

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Напомним, что именно Франция является действующим чемпионом мира. Четыре года назад подопечные Дидье Дешама обыграли в результативном финале Хорватию (4:2) и завоевали второй Кубок мира для своей страны.

В этом году "Ле Блэ" не числятся главными фаворитами, но входят в тройку основных претендентов. Коэффициент на их победу составляет 6,50. Меньше только в Бразилии (5,50) и Англии (6,30).