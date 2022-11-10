За пределом здравого смысла: ФИФА запретила сборной Дании футболки с надписью о правах людей

Сборная Дании по футболу планировала выразить свой протест на ЧМ-2022 в Катаре относительно условий труда трудовых мигрантов. Но ФИФА не разрешила им этого сделать.

Сборная Дании по футболу выступит на чемпионате мира в Катаре. Но что касается самого места проведения турнира, то у датчан есть немало претензий. Едва ли не главное – нарушение прав людей в этой стране.

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Еще за полтора года до ЧМ-2022, в феврале 2021 года, издание The Guardian опубликовало данные о гибели около 6,5 тысячи мигрантов, привлеченных к строительству стадионов и других инфраструктурных объектов в Катаре.

На турнир сборная Дании и компания Hummel представили специальную форму. Кроме традиционных белого и красного комплектов, третья форма Дании – черная, в "цвете траура". Также на форме не будут видны никакие элементы – ни эмблемы сборной, ни логотипа производителя.

"Мы не хотим быть замеченными во время турнира, который стоил жизни тысячам людей. Мы постоянно поддерживаем сборную Дании, но это не то же, что поддерживать Катар как принимающую страну", – заявили в Hummel.

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Да и на этом датчане решили не останавливаться. Они планировали на тренировочной форме разместить надпись "Права человека для всех". Обычно сборные используют места в тренировочной форме для спонсоров. Ведь ФИФА не разрешает наносить спонсорские надписи на игровую форму. Кроме того, два спонсора сборной Дании Danske Spil и Arbejdernes Landsbank согласились, чтобы вместо их логотипов на тренировочных футболках были надписи о правах человека.

Но ФИФА не дала разрешение сборной Дании разместить эту надпись. Свое решение в ФИФА обосновали тем, что правила не разрешают такие политические месседжи.