Бразилия разгромила Германию, Испания опозорилась против Египта: результаты футбола на Олимпиаде
Источник:24 канал
На Олимпийских играх стартовал групповой турнир среди мужских команд по футболу. В первый день встретились финалисты предыдущей Олимпиады в Рио – сборные Бразилии и Германии.
В первом матче сыграли Египет и Испания. Европейская сборная, которая привезла в Токио много ведущих футболистов, не смогла одолеть Египет. Команды сыграли вничью.
Достойное внимания Два футболиста сборной Бразилии установили уникальные достижения на Олимпиаде
Египет – Испания 0:0
Мексика – Франция 4:1
Голы: Вега, 47, Кордова, 55, Антуна, 80, Агирре, 90+1 – Жиньяк, 59
Новая Зеландия – Южная Корея 1:0
Гол: Вуд, 70
Кот-д'ивуар – Саудовская Аравия 2:1
Голы: Амри, 39 (авт), Кэсси, 66 – Аль-Давсари, 44
Удаление: Думбия, 90 + 4 (Кот-д'ивуар)
Аргентина – Австралия 0:2
Голы: Уэйлс, 14, Тилио, 80
Удаление: Ортега, 45+3 (Аргентина)
Гондурас – Олива 0:1
Гол: Олива, 45 + 1
Япония – Южная Африка 1:0
Гол: Кубо, 71
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Бразилия победила Германию в финале Олимпийских игр-2016. Немецкая команда не смогла взять реванш, проиграв драматичный матч бразильцам в Токио.
Бразилия – Германия 4:2
Голы: Ричарлисон, 7, 22, 30, Паулинью, 90 + 4 – Амири, 57, Ахе, 83
Незабитый пенальти: Кунья, 45+1 (Бразилия)
Удаление: Арнольд, 63 (Германия)