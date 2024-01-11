Не дождались Анчелотти: сборная Бразилии с футбола объявила имя нового тренера

Сборная Бразилии после чемпионата мира в Катаре долгое время оставалась без постоянного главного тренера. С июля 2023 года команду возглавлял Фернандо Диниз, однако он был исполняющим обязанности и объединял работу в национальной команде с клубной карьерой во Флуминенсе.

Ожидалось, что 5-кратных чемпионов мира летом 2024 года возглавит наставник Реала Карло Анчелотти по окончании контракта со "сливочными". Однако итальянец продлил соглашение с мадридцами до 30 июня 2026 года.

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Кто возглавил сборную Бразилии

После этого Бразильская конфедерация футбола приступила к активному поиску среди других кандидатов. Выбор ее остановился на 61-летнем специалисте Доривале Жуниоре, который с апреля 2023 года до назначения в национальную команду Бразилии возглавлял Сан-Паулу.

Детали соглашения между сторонами пока не разглашаются. Новый тренер "селесао" должен провести дебютную пресс-конференцию уже вечером 11 января.

В течение тренерской карьеры опытный специалист тренировал ряд бразильских клубов. Его главным успехом считается триумф в 2022 году из Фламенго.

Тогда Доривал Жуниор завоевал Кубок Либертадорес, победив в финале Атлетику Паранаэнси. Также выигрывал чемпионат Бразилии с тремя разными клубами: Сан-Паулу, Фламенго и Сантосом.

. Доривал Жуниор дебютирует во главе сборной Бразилии 23 марта в товарищеском матче против Англии. Первый официальный поединок состоится 29 июня. В рамках Кубка Америки "селесао" будут играть с Парагваем.