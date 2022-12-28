Не захотели подыгрывать власти: Месси и Ко отказались посетить президентский дворец

Чемпионат мира 2022 года в Катаре стал временем триумфа для Лионеля Месси и его партнеров по команде. Власти Аргентины надеялись получить дивиденды от выдающейся победы "альбиселесте".

Встречать триумфаторов Мундиаля-2022 на улицы Буенос-Айреса вышли миллионы фанатов. Ожидалось, что Месси с партнерами по команде должны были выйти на балкон президентского дворца и продемонстрировать Кубок мира счастливой публике. Однако этого не произошло.

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Футболисты Аргентины против действующей власти

Несмотря на приглашение от президента Аргентины, футболисты решили отказаться от визита. Скорее всего, это связано с политическими разногласиями. Игроки сборной категорически не хотели чтобы их использовали для каких-либо заявлений действующей власти Аргентины с балкона президентского дворца.

Кстати, это первый случай в истории Аргентины, когда команда отказалась прийти с Кубком мира в президентский дворец.

Напомним, что президент Аргентины Альберто Фернандес известен своими пророссийскими взглядами. Ранее он поблагодарил президента государства-террориста Владимира Путина за приветствие с победой на ЧМ-2022.

Вполне возможно, что политический вектор Аргентины изменится, когда президентом страны изберут Лионеля Месси. Поддержка народа герою Мундиаля-2022 точно гарантирована. Осталось только любимцу миллионов выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах.