Президент Аргентины на своей странице в Твиттер обратился к Владимиру Путину. Он отблагодарил его за поздравление с победой его страны на чемпионате мира-2022.

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Сборная Аргентины в финале мундиаля в Катаре одолела в серии пенальти Сборную Франции после того, как не смогли определить победителя в основное и дополнительное время (3:3). Альберто Фернандез поблагодарил Путина и отметил, что мир нуждается в мире, который Россия не дарит окружающим:

"Спасибо за приветствие, президент Путин. Пусть радость, которая сегодня объединяет Аргентину со многими народами мира, будет примером. Наше общество нуждается в единстве и мире", – написал президент Аргентины.

Альберто Фернандез также совершил репост публикации Министерства иностранных дел России, где указывается, что между политиками состоялся телефонный разговор.