Освещение важной проблемы: сборная Англии по футболу сыграет матч без фамилий на футболках

Во вторник, 26 марта, состоится ряд товарищеских матчей между футбольными сборными. В одном из них Англия на "Уэмбли" будет принимать Бельгию.

Во время этой встречи запланирована акция. Она будет направлена на привлечение внимания общественности к деменции.

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Очень правильная инициатива

На второй тайм сборная Англии выйдет на поле в специальном комплекте формы. На нем не будет фамилий игроков, что должно символизировать потерю у людей ценных воспоминаний и даже имен своих любимых футболистов.

Важность данной акции прокомментировала Кейт Ли, генеральный директор Общества борьбы с болезнью Альцгеймера. Она призвала людей больше внимания обращать на эту проблему и не замалчивать ее.

Мы надеемся, что эта кампания не только побудит болельщиков делать пожертвования на исследования в области ранней диагностики, но и поддержит своих близких так же как они поддерживают свою футбольную команду. Это означает, что им необходимо сделать решающие первые шаги в поисках диагноза для своих близких, если у них есть подозрения на деменцию,

– сказала

. Согласно недавнему шведскому исследованию, у футболистов риск развития деменции на 50 процентов выше, чем у людей других профессий. Среди прочего, это связано с игрой головой.

Отметим, что очень остро данная проблема обсуждается в Англии, ведь всего за несколько лет с прогрессирующей деменцией, умерли чемпионы мира-1966: Рэй Уилсон, Мартин Петерс, Джек Чарльтон, Нобби Стайлс и Бобби Чарльтон.

Матч Англия – Бельгия начнется в 21:45.