Сбил полицейского: в Москве задержали брата Хабиба

В Москве 11 ноября задержан известный бойец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов. Он двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова.

Спешили на самолет

Усман вместе со своим другом Камалом Идрисовым сбили полицейского на КПП на въезде в аэропорт. После этого они вылетели из Махачкалы в Москву.

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Как только молодые люди прибыли в аэропорт российской столицы "Шереметьево", куда прибыл рейс из Дагестана, полиция у входа задержала Нурмагомедова и Идрисова.

По информации источника, полицейский на КПП "Аэропорт" города Каспийска приказал остановиться автомобилю Усмана и Камала. Однако те не следовали указаниям и сбили патрульного, поскольку спешили на самолет. Сейчас они дают показания в Москве.



Ориентировка на брата Хабиба / Фото телеграм-канал Baza