Спешили на самолет
Усман вместе со своим другом Камалом Идрисовым сбили полицейского на КПП на въезде в аэропорт. После этого они вылетели из Махачкалы в Москву.
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Как только молодые люди прибыли в аэропорт российской столицы "Шереметьево", куда прибыл рейс из Дагестана, полиция у входа задержала Нурмагомедова и Идрисова.
По информации источника, полицейский на КПП "Аэропорт" города Каспийска приказал остановиться автомобилю Усмана и Камала. Однако те не следовали указаниям и сбили патрульного, поскольку спешили на самолет. Сейчас они дают показания в Москве.
Ориентировка на брата Хабиба / Фото телеграм-канал Baza
- Свой последнийбой Усмана Нурмагомедов провел в октябре на турнире Bellator 269 в Москве.
- В поединке он победил финна Патрика Пиетилло.
- Хабиб Нурмагомедов – абсолютный рекордсмен UFC.
- В 2021 году окончил бойцовскую карьеру. В последнем поединке победил американца Джастина Гейджи.