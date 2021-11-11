Спешили на самолет

Усман вместе со своим другом Камалом Идрисовым сбили полицейского на КПП на въезде в аэропорт. После этого они вылетели из Махачкалы в Москву.

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Как только молодые люди прибыли в аэропорт российской столицы "Шереметьево", куда прибыл рейс из Дагестана, полиция у входа задержала Нурмагомедова и Идрисова.

По информации источника, полицейский на КПП "Аэропорт" города Каспийска приказал остановиться автомобилю Усмана и Камала. Однако те не следовали указаниям и сбили патрульного, поскольку спешили на самолет. Сейчас они дают показания в Москве.



Ориентировка на брата Хабиба / Фото телеграм-канал Baza