В АПЛ состоялась шестая тренерская отставка: уволен тренер, дважды проигрывавший по 0:9

Ральф Хазенхюттль никогда не хватал звезд с неба в Саутгемптоне. Впрочем, боссы "святых" решили попрощаться с ним именно сейчас, когда команда оказалась в зоне вылета.

В чемпионате Англии по футболу прошло 15 туров, то есть менее половины дистанции. Впрочем, в командах АПЛ произошла уже шестая тренерская отставка.

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В этот раз без работы остался коуч Саутгемптона Ральф Хазенхюттль. Руководство решило попрощаться с австрийцем из-за неудачного выступления команды этого сезона.

Вместе с Ральфом состояние "святых" покинул его ассистент Рихард Китцбиллер. В последнем туре перед ЧМ-2022 (в гостях против Ливерпуля) тренировать команду будет испанец Рубен Селлес.

Летом клуб потратил около 70 миллионов евро на трансферы, но сейчас Саутгемптон идет в зоне вылета на 18 месте. Отставание от спасительной зоны составляет всего один балл. Команда проиграла 8 из 14 матчей.

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Чем запомнился Хазехюттль

Ральф пришел в Саутгэмптон в 2018 году и каждый сезон спасал команду от вылета. Правда, поводов уволить коуча у руководства было немало. Чего только стоят два поражения по 0:9 – от Лестера в 2019 году и от Манчестер Юнайтед в 2021-м.

Ранее Хазенхюттль работал в Лейпциге. Именно он вывел "быков" в элитный дивизион чемпионата Германии, а на следующий год сразу же выиграл серебряные медали Бундеслиги.

Хазенхюттль стал уже шестым уволенным тренером АПЛ в этом сезоне. Ранее свою работу потеряли Скотт Паркер (Борнмут), Томас Тухель (Челси), Грэм Поттер (Брайтон), Стивен Джеррард (Астон Вилла) и Бруно Лаже (Вулверхэмптон).