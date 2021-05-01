Саутгемптон – Лестер 1: 1

Голы: Ворд-Праус, 61 (п) – Эванс, 68

Удаление: Вестергорд, 10 (Саутгемптон)

Это нельзя пропустить Герой матча: как голкипер забил гол головой и спас команду от поражения в Испании – видео

Уже в начале встречи хозяева сами себе создали проблемы. Варди сыграл на опережение с Вестергордом, который сфолил на нападающего Лестера. Это нарушение правил арбитр воспринял, как фол последней надежды и показал красную карточку защитнику Саутгемптона.

"Лисы" получили право на стандарт вблизи штрафной соперника. Однако мяч, после удара Мэддисона пролетел мимо стойки.

Результативный тайм

На перерыв команды ушли при нулевом счете. После отдыха хозяева заработали право пробить пенальти. Ворд-Праус подошел к мячу и открыл счет в поединке – 1:0. Хотя вратарь гостей угадал направление удара, но не сумел парировать выстрел с 11 метров.

Уже через семь минут Лестер сравнял цифры на табло. Эванс откликнулся на передачу с фланга в штрафной и головой перевел мяч в сетку ворот – 1:1.

Как ни пытались футболисты выйти вперед в счете, но никому так этого сделать и не удалось. В итоге – 1:1 результативная ничья, которая стала крахом для Лестера. "Лисы" в большинстве не смогли дожать соперника, имея преимущество в созданных моментах.

После мировой Лестер с 63 очками идет на третьей позиции. Саутгемптон с 37 пунктами располагается на 14 месте.

Саутгемптон – Лестер видеообзор