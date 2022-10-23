No Zina, No Party: Арсенал без Зинченко не смог обыграть аутсайдера АПЛ – видео голов

Команда Микеля Артеты прервала поразительную победную серию. Потеряв очки в игре с Саутгемптоном, Арсенал подпустил к себе Манчестер Сити.

В чемпионате Англии продолжаются поединки 13-го тура АПЛ. Вчера прошел центральный матч, в котором Челси и Манчестер Юнайтед расписали ничью.

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В воскресенье свою игру провел Арсенал, отправившийся в гости в Саутгемптон, пишет 24 канал. Участие в игре не смог принять украинец Александр Зинченко. Футболист из-за травмы пропустил уже шестой матч "канониров" подряд.

Лондонцы вышли вперед уже на 11-й минуте. После прострела от Уайта первым на мяче в штрафной оказался Джака, добивший сферу в сетку.

Арсенал пытался развить свой успех, но в середине второго тайма пропустил. Стюарт Армстронг отозвался на скрытую передачу Эльюнусси и пробил мяч мимо Рамсдейла.

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Таким образом, "канониры" прерывают свою восьмиматчевую победную серию во всех турнирах. Подопечные Артеты остаются первыми в АПЛ, однако отрыв от Манчестер Сити составляет всего два балла.

В свою очередь, Саутгемптон закрепился на 15 позиции, в трех баллах от зоны вылета. В наступающем туре "святые" сыграют с Кристал Пелас, тогда как Арсенал примет Ноттингем Форест.

Видеообзор матча Саутгемптон – Арсенал: