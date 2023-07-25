Вызов для АПЛ: Министерство спорта Саудовской Аравии выделило астрономическую сумму на трансферы

Саудовская Аравия продолжает вести агрессивную трансферную политику, забрасывая звезд футбола денежными контрактами. Стало известно об амбициозных планах страны до 2030 года.

Министерство спорта Саудовской Аравии выделило 17 млрд фунтов на трансферы до 2030 года. В это время должен состояться чемпионат мира по футболу, на проведение которого страна претендует в совместной заявке вместе с Египтом и Грецией.

Читайте также Потенциально самый дорогой трансфер в истории: ПСЖ получил безумное официальное предложение по Мбаппе

Деньги – не проблема

Аль-Хиляль среди всех команд является приоритетным в этом проекте. При этом, поскольку клуб упустил возможность подписать Лионеля Месси, на которого рассчитывал, он имеет возможность оформить транфсер еще одной звезды.

В Аль-Хиляле думали над подписанием Неймара и Луки Модрича, а также в 2024 году клуб планирует пригласить Роберта Левандовского. Однако польский форвард даже думать не хочет о Саудовской Аравии.

Итак, неожиданно приоритетным стал вариант с подписанием Килиана Мбаппе. Он не был специально прописан в план этого лета. Но поскольку возникли проблемы у звездного футболиста из ПСЖ, саудиты готовы к быстрым решениям.

Считается, что Аль-Хиляль готов подписать Мбаппе даже на сезон и отпустить его через год бесплатно в Реал, заплатив почти 300 миллионов евро ПСЖ и 700 миллионов евро Мбаппе, с учетом всех бонусов (чистая заработная плата 200 миллионов евро). Всё для создания имиджа лиги, в которую готовы ехать звезды в расцвете сил.

. В Саудовскую Аравию только этим летом уже переехали: Карим Бензема, Н'голо Канте, Эдуард Менди, Сергей Милинкович-Савич, Марсело Брозович, Секу Фофана, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Алекс Теллес. И еще со многими футболистами продолжают вести переговоры.