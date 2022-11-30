Незачисленные голы и неназначенный пенальти: Мексика драматически покидает Мундиаль

В третьем туре чемпионата мира 2022 года в группе С встречались сборные Саудовской Аравии и Мексики. Победу в этом поединке праздновали мексиканцы, но завершают свои выступления на ЧМ-2022.

Саудовская Аравия – Мексика 1:2

Голы: Салем Аль-Давсари, 90+5 – Мартин, 47, Чавес, 52

Групповой раунд ЧМ-2022 подходит к завершению. В среду 30 ноября свои последние матчи на этой стадии провели команды группы С.

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Мексиканцы за два матча на Мундиале не смогли забить хотя бы один гол, так что в игре против Саудовской Аравии надеялись прервать эту неприятную серию. Тем более что команду Херардо Мартино в этом противостоянии устраивала только победа с крупным счетом.

Саудиты уже создали одну сенсацию на нынешнем чемпионате, обыграв Аргентину (2:1) во главе с Месси. Так почему бы не продолжить хорошую традицию и выйти в плей-офф, опередив Польшу и Мексику.

С первых минут матча мексиканцы приступили к штурму ворот Саудовской Аравии. Уже на 3 минуте Алексис Вега мог открывать счет, но сэйв голкипера саудитов отвел угрозу.

Стопроцентный момент отправить мяч в сетку ворот "орлов пустыни" потерял Орбелин Пинеда. И снова отличную игру продемонстрировал вратарь аравийцев.

Мексиканцы в первом тайме имели колоссальное преимущество во владении мячом: 69% против 31%. Однако материализовать свое превосходство они не смогли.

Такое положение вещей не устраивало "зеленых". И в начале второго тайма подопечных Херардо Мартино наконец-то прорвало.

Сначала на 47-й минуте игры центр-форвард мексиканцев Генри Мартин воспользовался пасом Сезара Монтеса и хладнокровно переправил мяч в пустые ворота саудитов.

Видео гола Мартина

Таймер арбитра показывал 52-ю минуту поединка, как мексиканцы удвоили свое преимущество. Луис Чавес эффектно исполнил штрафной удар, отправив мяч в правую девятку. У голкипера саудитов не было шансов поймать кожаный шар.

Видео гола Чавеса

Через три минуты Генри Мартин забил третий гол в ворота аравийцев, но рефери отменил это взятие из-за офсайда.

В середине второго тайма мексиканцы требовали пенальти в ворота Саудовской Аравии. Однако после просмотра VAR арбитр не назначил одиннадцатиметровый.

За две минуты до окончания основного времени судья матча отменил еще один гол, который забил Ариэль Антуна.

Когда уже шла пятая компенсированная минута, арабы отквитали один мяч. Гол на свой счет записал Салем Аль-Давсари.

Свисток арбитра зафиксировал победу мексиканцев со счетом 2:1, но они покинут турнир.