Сассуоло уничтожил Милан, который не может выиграть третий матч подряд в Серии А: видеообзор

Милан не смог победить в третьем матче подряд в рамках итальянской Серии А. На этот раз подопечные Стефано Пиоли проиграли домашний поединок Сассуоло.

Милан – Сассуоло 1:3

Голы: Романьоли, 21 – Скамакка, 24, Кьер, 33 (авт.), Берарди, 66

Удаление: Романьоли, 77 (Милан)

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Поражение "красно-черных" ничего не предвещало: Милан удачно вошел в игру и один из первых моментов воплотил в гол. После подачи с углового Романьйоли отправил мяч в сетку ворот соперника ударом головой.

Но преимущество хозяев держалось всего 3 минуты. Оказавшись под прессингом, Милан потерял мяч на собственной половине поля. Скамакка решил не продолжать атаку и разрядил пушку издалека – бешеный гол!

Итальянский форвард принял участие и во втором голе Сассуоло. После подачи углового он из пределов штрафной пробил по воротам Меньяни. Голкипер отбил мяч, но попал в собственного защитника Кьера. Мяч курьезно залетел в ворота.

Второй пропущенный гол заставил Милан раскрываться, чем футболисты Сассуоло любо пользовались. Гости проводили разительные контратаки и увеличили преимущество после перерыва благодаря голу Берарди.

Шансы Милана отыграться были сведены на нет на 77-й минуте, когда Романьоли получил удаление. В итоге Сассуоло уверенно победил.

Милан – Сассуоло видеообзор

Милан не смог выиграть третий матч подряд – 2 поражения и одна ничья. "Красно-черные" набрали 32 очка и удерживают второе место в турнирной таблице. Интер отстает всего на один балл.