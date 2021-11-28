Мілан – Сассуоло 1:3

Голи: Романьйолі, 21 – Скамакка, 24, К'єр, 33 (авт.), Берарді, 66

Вилучення: Романьйолі, 77 (Мілан)

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Поразці "червоно-чорних" нічого не віщувало: Мілан вдало увійшов у гру й один з перших моментів втілив у гол. Після подачі з кутового Романьйолі відправив м'яч у сітку воріт суперника ударом головою.

Та перевага господарів трималася всього 3 хвилини. Опинившись під пресингом, Мілан втратив м'яч на власній половині поля. Скамакка вирішив не продовжувати атаку й розрядив гармату здалеку – скажений гол!

Італійський форвард взяв участь і в другому голі Сассуоло. Після подачі кутового він з меж штрафного пробив по воротах Меньяни. Голкіпер відбив м'яч, але влучив у власного захисника К'єра. М'яч курйозно залетів у ворота.

Другий пропущений гол змусив Мілан розкриватися, чим футболісти Сассуоло любо користувалися. Гості проводили разючі контратаки й збільшили перевагу по перерві завдяки голу Берарді.

Шанси Мілана відігратися були зведені нанівець на 77-й хвилині, коли Романьйолі отримав вилучення. У підсумку Сассуоло впевнено переміг.

Мілан – Сассуоло відеоогляд

До уваги. Мілан не зміг виграти третій матч поспіль – 2 поразки та одна нічия. "Червоно-чорні" набрали 32 очки та утримують друге місце в турнірній таблиці. Інтер відстає всього на один бал.