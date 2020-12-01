Защитник черниговской Десны и сборной Украины Ефим Конопля сам родом из Донецка. В оккупированном городе у его родителей осталась квартира. А дом его дедушки и бабушки в поселке Спартак был поврежден.

Об обстрелах Ефим Конопля рассказал в интервью Football Hub. По его словам, пострадал дом его дедушки и бабушки. Часть зданий на их подворье была уничтожена обстрелами.

"Квартира была. Там остались мои дедушка и бабушка. Они ходят и приглядывают за нашей квартирой. Они жили в Спартаке – это село под Донецком, оно с аэропортом граничит. Там просто половину села в пыль. Их половина, там где их дом – повезло, что это дальняя часть от аэропорта. Но все равно, покоцало – воронки в огороде, на сарай упал снаряд. Сарай с землей сровняли. Дырки в шифере, венках. Дедушка ходит, забил все. Они решили оттуда переехать. Сейчас в Донецке живут", – рассказал Ефим Конопля.

Что касается родителей, то они выехали из оккупированного Донецка. Некоторое время жили в Харькове. Теперь же живут в Киеве. За призовые за победу на молодежном чемпионате мира в 2019 году, а также за другие доходы Ефим Конопля купил квартиру в Киеве на Русановке.

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Что касается себя, то игрок заявил, что ему много не надо. Он ведь не знает, где может оказаться в будущем. И не исключает варианта, что уже зимой 2021 года может перебраться заграницу.

Напомним, Ефим Конопля принадлежит донецкому Шахтеру. В чергановской Десне он выступает на правах аренды. В октябре 2020 года получил вызов в национальную сборную Украины. Сыграл три матча – против Франции, Польши и Германии.

Видео интервью Ефима конопли