Захисник чернігівської Десни та збірної України Юхим Конопля сам родом з Донецька. В окупованому місті в його батьків залишилася квартира. А будинок його дідуся та бабусі в селищі Спартак був пошкоджений.

Про обстріли Юхим Конопля розповів в інтерв'ю Football Hub. За його словами, постраждав будинок його дідуся та бабусі. Частина будівель на їхньому обійсті була знищена обстрілами.

"Квартира була. Там залишилися мої дідусь та бабуся. Вони ходять і приглядають за нашою квартирою. Вони жили в Спартаку – це село під Донецьком, воно з аеропортом межує. Там просто половину села в пил. Їх половина, там де їх дім – пощастило, що це дальня частина від аеропорту. Але все одно, покоцало – воронки в городі, на сарай впав снаряд. Сарай із землею зрівняли. Дірки в шифері, вінках. Дідусь ходить, забив все. Вони вирішили звідти переїхати. Зараз в Донецьку живуть", – розповів Юхим Конопля.

Щодо батьків, то вони виїхали з окупованого Донецька. Певний час жили в Харкові. Тепер же мешкають в Києві. За призові за перемогу на молодіжному чемпіонаті світу у 2019 році, а також за інші доходи Юхим Конопля купив квартиру в Києві на Русанівці.

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Щодо себе, то гравець заявив, що йому багато не треба. Адже він не знає, де може опинитися в майбутньому. І не відкидає варіанту, що вже взимку 2021 року може перебратися закордон.

Нагадаємо, Юхим Конопля належить донецькому Шахтарю. В черганівській Десні він виступає на правах оренди. У жовтні 2020 року отримав виклик до національної збірної України. Зіграв три матчі – проти Франції, Польщі та Німеччини.

Відео інтерв'ю Юхима Коноплі