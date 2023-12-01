Уже на 15-й минуте хозяева поля повели в счете 1:0. Спустя 10 минут футболист Санкт-Паули праздновали еще один гол в ворота соперника, а точнее курьезный автогол от голкипера Гамбурга Даниэля Фернандеша, пишет 24 Канал.

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Гости разыгрывали мяч у собственных владений. Фернандеш получил передачу от защитника команды, но очень грубо ошибся через несколько секунд. 31-летний вратарь Гамбурга пытался выбить мяч дальше своих ворот, но под давлением соперников срезал мяч в сетку собственных владений.

Счет стал уже 2:0 в пользу Санкт-Паули. Хозяевам и почти не пришлось ничего делать.

Видео курьезного автогола голкипера Гамбурга

Поединок двух лидеров Второй Бундеслиги окончился боевой ничьей 2:2. Эта мировая не изменила позиции клубов в турнирной таблице. Санкт-Паули, как и перед этой лобной встречей, опережает Гамбург на 3 балла – 31 против 28 у второй команды таблицы.