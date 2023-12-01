Вже на 15-й хвилині господарі поля повели у рахунку 1:0. Через 10 хвилин футболіст Санкт-Паулі святкували ще один гол у ворота суперника, а точніше курйозний автогол від голкіпера Гамбурга Даніеля Фернандеша, пише 24 Канал.

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Гості розігрували м'яч біля власних володінь. Фернандеш отримав передачу від захисника команди, але дуже грубо помилився через декілька секунд. 31-річний воротар Гамбурга намагався вибити м'яч далі від своїх воріт, але під тиском суперників зрізав м'яч у сітку власних володінь.

Рахунок став вже 2:0 на користь Санкт-Паулі. Господарях і майже не довелось нічого робити.

Відео курйозного автогола голкіпера Гамбурга

Поєдинок двох лідерів Другої Бундесліги закінчився бойовою нічиєю 2:2. Ця мирова не змінила позиції клубів у турнірній таблиці. Санкт-Паулі, як і перед цією лобовою зустріччю, випереджає Гамбург на 3 бали – 31 проти 28-ми у другої команди таблиці.