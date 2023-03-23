Сохранили санкции для России, но возобновили членство: противоречивое решение World Athletics

Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила санкции против атлетов из России и Беларуси. Тем не менее, World Athletics приняла решение восстановить членство российской федерации легкой атлетики.

В четверг, 23 марта, состоялся совет World Athletics. На заседании был принят ряд важных решений в отношении спортсменов из стран-агрессоров.

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Бан России продолжили, но членство возобновили

После семи лет отстранения из-за нарушения допинг-правил была восстановлена российская легкоатлетическая федерация. Восстановление россиян стало возможным после соблюдения всех требований World Athletics.

Однако отстранение от соревнований россиян и белорусов было продолжено из-за вторжения России в Украину. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу подтвердил пролонгацию санкций.

"Как я отмечал при введении этих мер в прошлом году, беспрецедентные санкции, введенные против России и Беларуси странами и отраслями промышленности во всем мире, кажутся единственным мирным способом взорвать и разрушить текущие намерения России и восстановить мир.

Смерть и разрушения, которые мы наблюдаем в Украине в течение последнего года, включая смерть около 185 спортсменов, лишь укрепили мою решительность в этом вопросе.

Репутация наших крупных международных соревнований уже была существенно повреждена действиями российского и белорусского правительств из-за трудностей, причиненных украинским спортсменам, и разрушения спортивной системы Украины.

Российские и белорусские спортсмены, многие из которых военные, не должны быть бенефициарами этих действий

Спортсмены, официальные лица и вспомогательный персонал из России и Белоруссии все еще исключены в ближайшем будущем", – заявил Себастьян Коу.

Какие санкции продлили против россиян и белорусов

запрет на проведение международных соревнований;

посещение, выступление и голосование на встречах конгресса World Athletics;

запрет на аккредитацию всех мер серии World Athletics;

запрет членам российской и белорусской федерации участвовать в любых профессиональных программах развития от World Athletics.

Кроме того, совет World Athletics рекомендовал организаторам различных турниров (в том числе Бриллиантовой лиги) по легкоатлетическим соревнованиям сохранить санкции против представителей стран-агрессоров.