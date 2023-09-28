"Многие страны нас поддерживают только на словах": заявление Гутцайта об участии России в турнирах УЕФА

Министр молодежи и спорта расстроен решением главного футбольного органа Европы. Он призвал страны бойкотировать матчи против представителей страны-оккупантки.

из-за войны в Украине российский футбол попал под санкции со стороны УЕФА и ФИФА. Клубы исключены из международных соревнований, а сборные недопущены к квалификационным турнирам.

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Однако на днях УЕФА сделал шаг навстречу стране-террористке, допустив международные соревнования российские детские команды в возрасте до 17 лет. Союз мотивировал это тем, что дети не должны отвечать за войну.

Уже восемь стран вместе с Украиной объявили, что не будут играть против россиян. Глава Национального олимпийского комитета Украины и министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт прокомментировал решение УЕФА.

Обидно, когда исполнительный комитет УЕФА позволяет играть ребятам до 17 лет из стран-агрессорок. И вы уже знаете, что семь стран поддержали Украину. УАФ обратилась ко всем странам, чтобы тоже поддержали и не играли с этими командами в очных встречах. И мы тоже не будем играть. Все равно на сегодняшний день группы сформированы и наша сборная Украины U-17 уже находится в группе, где нет россиян и беларусов. Но все равно, благодаря нашим партнерам, которые присоединились и будут бойкотировать эти соревнования, если россиян допустят, то мы тоже будем вместе с этими странами и не будем играть в очных матчах. Многие страны нас поддерживают, к сожалению, где только словами. Но вы видите, как сейчас семь стран поддержали нас и не будут играть с (русскими и белорусскими командами,

– отметил Вадим Маркович.

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Вместе с Украиной матчи против россиян будут бойкотировать Англия, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия и Дания. УЕФА отметил, что российские команды U-17 не будут иметь права использовать символику России и ее гимн.

Кроме того, матчи с их участием будут проходить на нейтральной территории. До этого президент УЕФА Александр Чеферин уверял, что Россия не будет допущена к международным соревнованиям, пока в Украине идет война.