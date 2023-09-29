Стало жаль российских детей: Германия поддержала возвращение команд из России в турниры УЕФА

Двое германских представителей решили проголосовать за ослабление санкций против российского футбола. При этом легенда Баварии заявила о сочувствии к детям из РФ.

Российские команды из-за войны войны в Украине попали под санкции от УЕФА и ФИФА. Клубы недопущены в еврокубки, тогда как сборной РФ не разрешили проходить квалификацию ЧМ-2022 и Евро-2024.

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Немцам жалко россиян

Впрочем, на днях УЕФА пошел навстречу стране-террористке и допустил в международные турниры детские команды из России в возрасте до 17 лет. Одним из приверженцев такой идеи были представители Германии.

Как оказалось, входящие в Исполком УЕФА Ханс-Йоахим Ватцке и Карл-Хайнц Румменигге голосовали за возвращение россиян. Легенда Баварии оправдал свой поступок вроде бы непричастностью русских детей к войне.

Дети – жертвы войны. Они не виноваты и нуждаются в помощи. Они не несут ответственности за войну и не должны быть наказаны дополнительно. Вот почему я проголосовал "за", чтобы позволить им снова участвовать в соревнованиях,

– отметил Румменигге.

Хочется только пожалеть бедных российских детей, очень сильно страдающих из-за геноцида украинцев. Интересно, сколько из них будут замечены позже с буквой "z" у их фюрера Владимира Путина.

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Условия допуска россиян

УЕФА отметил, что российские команды U-17 не будут иметь права использовать символику России и ее гимн. Кроме того, матчи с их участием будут проходить на нейтральной территории.

Впрочем, до этого президент УЕФА Александр Чеферин уверял, что Россия вообще не будет допущена к международным соревнованиям, пока в Украине идет война. Такое решение организации не было одобрено европейскими ассоциациями, уже десять из них заявили, что будут бойкотировать игры против россиян: