Забыли о войне в Украине: УЕФА организует футбольный турнир в российском Волгограде

Главный футбольный орган Европы решил провести соревнования сборных U-16 на территории России. Ранее УЕФА пытался вернуть команды из страны-оккупанта к международным соревнованиям.

С началом полномасштабной войны в Украине мир спорта начал накладывать санкции на Россию. Большинство атлетов выступают под нейтральным флагом на международных соревнованиях.

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УЕФА проведет турнир в России

В свою очередь к командным видам спорта россияне в принципе не допускаются. Не является исключением и футбол. Еще в конце февраля 2022 года УЕФА отстранил все клубы и сборные России от участия в своих турнирах.

Однако теперь организация пытается идти навстречу стране-террористке. Как стало известно СМИ, в конце апреля в российском Волгограде состоится Турнир развития, который пройдет под эгидой УЕФА.

Участие в нем примут сборные России, Сербии, Казахстана и Ганы в возрасте до 16 лет. Это уже будет второй розыгрыш этого соревнования, но в прошлом году он не был организован именно европейским футбольным союзом.

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Двоякая позиция УЕФА

Напомним, что в прошлом году УЕФА решил вернуть к международным соревнованиям сборную России U-17. Президент организации Александер Чеферин мотивировал это тем, что российские дети должны выйти из-под влияния Владимира Путина.

Впрочем, из-за бойкота со стороны европейских ассоциаций УЕФА отменил это решение. Но уже в марте этого года союз допустил товарищеский матч между Россией и Сербией. Это была первая игра между россиянами и европейской сборной с 2021 года.