Террористам не место в спорте: МОК оставил в силе санкции против России и Беларуси

Международный олимпийский комитет продлил ряд запретов для представителей стран, развязавших войну против Украины. Представители России и Беларуси не будут допущены к соревнованиям.

С начала полномасштабной войны России против Украины оккупантов постепенно выбрасывают из разных видов спорта. На участников налагаются санкции, а команды и сборные не допускают к соревнованиям.

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При этом Международный олимпийский комитет занял двойную позицию и нередко выражает обеспокоенность по поводу того, что якобы спортсмены не должны нести ответственность за действия путинского режима. Впрочем, на недавнем саммите организация оставила санкции в силе.

Санкции в силе

Еще в марте МОК рекомендовал федерациям не допускать к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Теперь же в организации изучили последствия военного вторжения и большинство членов комитета остались при том же мнении.

Они отмечают, что страны-террористки нарушают олимпийский дух и хартию. Также продолжат действовать следующие санкции против оккупантов:

организация проведения спортивных турниров в России и Белоруссии

показ флагов, гимнов, цветов этих стран на спортивных мероприятиях

отзыв олимпийских орденов у президента России Владимира Путина

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Помощь Украине и поиск альтернатив для россиян

Кроме того, на саммите отметили, что солидарны с Украиной и украинскими атлетами. МОК будет оказывать помощь представителям нашей страны для подготовки сборных к участию в Олимпийских Играх 2024 и 2026 годов.

При этом МОК не исключает участия атлетов из России и Белоруссии в своих соревнованиях. Исключить их по национальному признаку организация не может, но и обеспечить им безопасность мало кто готов. Поэтому комитет продолжит дебаты с федерациями на этот счет.

Напомним, что ближайшие Олимпийские Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 в Париже. Там же состоится и пожилая Паралимпиада (с 28 августа по 8 сентября 2024 года).