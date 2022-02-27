Санкции ФИФА: сборная России будет выступать под названием РФС, без флага и гимна
Источник:ФИФА
ФИФА ввела ряд санкций против сборной Российской Федерации. Однако государство-агрессор так и не лишилось участия в чемпионате мира-2022.
Без названия, гимна и флага
На территории России не будут проводить международные турниры. Также домашние матчи пройдут на нейтральных стадионах, а болельщики-россияне не смогут посетить игры.
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Для российских спортсменов уже наверное, что привычно выступать под нейтральным флагом и без гимна. Только на этот раз причина гораздо серьезнее.
В ФИФА сообщили, что Россия должна участвовать в любых соревнованиях под названием "Российский футбольный союз (РФС)", а не "Россия".
Также в матчах с участием российских команд не будет использоваться флаг или гимн Российской Федерации.
Однако даже такое решение не устраивает потенциальных соперников россиян Польшу, Чехию и Швецию. Они требуют, чтобы ФИФА отстранила Российскую Федерацию от участия.
2 или 3 февраля министр спорта Польши Камил Бортничук встретится в Цюрихе с президентом ФИФА Джанни Инфантино, чтобы обсудить это.
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