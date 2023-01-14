"Шестое место для нас – как победа": Санитра отреагировал на лучший результат сезона

Главный тренер мужской сборной по биатлону Юрай Санитра прокомментировал выступление своих подопечных в эстафете в Рупольдинге. Украинские биатлонисты порадовали болельщиков командным результатом.

Мужчины сборной Украины продемонстрировали лучший результат сезона Кубка мира в эстафетах. Наши ребята финишировали шестыми на этапе в немецком Рупольдинге.

Читайте также Вернется к ЧМ по биатлону: тренер сборной Украины рассчитывает на помощь Пидручного

Украинские биатлонисты зарядили оптимизмом

В эстафетной гонке в Рупольдинге приняли участие лидеры сборной Артем Прима и Антон Дудченко, пропустившие предыдущий этап из-за болезни. Прекрасно прошел гонку Богдан Цымбал, попавший в топ-3 лучших по показателям на третьем этапе.

Так что главный тренер сборной Украины Юрай Санитра не скрывал удовольствия выступлением команды.

Ребята молодцы справились. Прима бежал в последний раз 18 декабря, Дудченко также еще в этом году не выступал. Ждали, что покажет Насико, – молодец, второй круг пробежал с Тарье Бё в одном темпе, со стрельбой справился. Цымбал показал себя так, как хотим его видеть в каждом старте – практически не проиграл лидерам секунд. Ну, а Антон уже кандидат на последний этап – хорошо справился со стрельбой, быстро закрывал мишени,

– сказал Санитра.

Словацкий специалист уверен, что шестое место не предел возможностей украинских биатлонистов. Поэтому следует ожидать улучшения результата.

"Еще нет оптимальной формы, как бы того хотелось, но шестое место для нас – это как победа. В общем, атмосфера очень хороша в команде после индивидуальной гонки. Ребята, приехавшие из Обертиллиаха [Прима и Дудченко], добавили немного оптимизма, свежести. Все перед стартом чувствовали, что есть шанс и использовали эту возможность на сто процентов.

С Пидручным будем в медалях? Пидручный, думаю, тоже радуется команде, за этот результат. Потому что мы – одна команда", – отметил тренер.

В субботу, 14 января, в немецком Рупольдинге состоится женская эстафета (4х6 км). Начало гонки в 15:25 по киевскому времени.