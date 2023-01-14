Чоловіки збірної України продемонстрували найкращий результат сезону Кубка світу в естафетах. Наші хлопці фінішували шостими на етапі в німецькому Рупольдингу.

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Українські біатлоністи зарядили оптимізмом

У естафетній гонці в Рупольдингу взяли участь лідери збірної Артем Прима та Антон Дудченко, які пропустили попередній етап через хворобу. Чудово пройшов гонку Богдан Цимбал, який потрапив до топ-3 найкращих за показниками на третьому етапі.

Тож головний тренер збірної України Юрай Санітра не приховував задоволення виступом команди.

Хлопці молодці, впоралися. Прима біг востаннє 18 грудня, Дудченко також ще в цьому році не виступав. Чекали, що покаже Насико, – молодець, друге коло пробіг з Тар'є Бьо в одному темпі, зі стрільбою впорався. Цимбал показав себе так, як хочемо його бачити в кожному старті – практично не програв лідерам секунд. Ну, а Антон вже кандидат на останній етап – добре впорався зі стрільбою, швидко закривав мішені,

– сказав Санітра.

Словацький спеціаліст впевнений, що шосте місце не межа можливостей українських біатлоністів. Тож варто очікувати покращення результату.

"Ще немає оптимальної форми, як би того хотілося, але шосте місце для нас – це як перемога. Загалом атмосфера дуже гарна в команді після індивідуальної гонки. Хлопці, які приїхали з Обертілліаха [Прима та Дудченко], додали трохи оптимізму, свіжості. Всі перед стартом відчували, що є шанс, і використали цю можливість на сто відсотків.

З Підручним будемо у медалях? Підручний, гадаю, теж радіє за команду, за цей результат. Бо ми – одна команда", – зазначив тренер.

Важливо! У суботу, 14 січня, в німецькому Рупольдингу відбудеться жіноча естафета (4х6 км). Початок гонки о 15:25 за київським часом.