Тренер сборной Украины по биатлону дал положительный прогноз о готовности Блашко к ЧМ

Уже 8 февраля и немецком Обергофе стартует чемпионат мира-2023 по биатлону. В преддверии важного старта сезона в женской сборной Украины может произойти солидное пополнение.

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра вселил надежду в украинских поклонников этого вида спорта. Наставник рассказал, что накануне старта чемпионата мира к команде присоединилась Дарья Блашко, пропустившая некоторое время из-за коронавируса и воспаления вестибулярного нерва.

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Санитра: Я уверен, что она будет готова к чемпионату мира

По его словам, необходимо несколько дней, чтобы оценить функциональное состояние натурализованной биатлонистки. Однако Санитра дает положительные прогнозы по поводу ее готовности к ЧМ-2023, который состоится в немецком Обергофе.

К нам приехала из Украины Дарья Блашко. На мой взгляд, мотивирована и в хорошем состоянии. Думаю, что один-два дня нам понадобится, чтобы правильно определить его физическое состояние. Но то, что видел на тренировке – я уверен, она будет готова к чемпионату мира так, чтобы могла помочь команде прямо там,

– сказал Санитра.

Также Юрай признался, что удивлен системой отбора девушек для участия на предстоящем чемпионате мира. Санитра не понимает. по какому принципу главный тренер женской команды Александр Кравченко отбирает команду. Поэтому, будет ли выступать Блашко в Обергофе, будет решать исключительного Кравченко.

Пока не говорил с Александром Кравченко – это вопрос к нему, мне как-то не поняла система отбора в женскую команду на чемпионат мира. Поэтому вопрос, будет ли он включать ее, – это к нему. Мы ее готовим к чемпионату мира. Если тренер захочет включить в заявку, она будет готова,

– добавил Юрай Санитра.

Ранее Кравченко рассказывал, что сомневается в участии Блашко в соревнованиях в Германии. Однако сама биатлонистка не планирует заканчивать сезон досрочно.

Кто уже вошел в состав Украины на ЧМ-2023 по биатлону

Чемпионат мира-2023, который примет немецкий Обергоф, стартует 8 февраля и продлится до 19 числа того же месяца.

Мужская и женская сборная Украины уже объявили предварительные слоги участников от нашей страны, которые соревнуются на чемпионате мира. В состав женской команды вошли опытные Елена Белосюк, Юлия Джима, а также Анна Кривонос, чемпионка Европы Анастасия Меркушина и Любовь Кипьяченкова.

На последнее место Кравченко рассматривает Александру Меркушину, младшую сестру Анастасии.

С мужской командой ситуация менее запутана. В состав вошли: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал и Денис Насико.

На последнее место среди мужчин претендуют Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.