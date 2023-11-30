"Непонятно, что там Дудченко творил": Санитра – о провальной стрельбе украинского финишера

Тренер сборной Украины Юрай Санитра высказался о трех штрафных кругах Антона Дудченко во время мужской эстафеты. Неудачная стрельба финишера помешала украинцам забежать в топ-10.

В шведском Эстерсунде прошла первая мужская эстафета биатлонного сезона 2023/24. Украина заняла в гонке 14 место.

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После трех этапов эстафеты Украина боролась за попадание в топ-10, однако финишер сборной в гонке Антон Дудченко заработал три штрафных круга "на лежке" и в итоге закончил только на 14-м месте.

Санитра: Мы могли соперничать за 7-8 место

После эстафеты главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал результат команды, а также оценил выступление Антона Дудченко.

"Эстафету мы проиграли на одном рубеже. Непонятно, что там Антон Дудченко творил на "лежке". Если бы он нормально отстрелял, то на трассе мог бы бороться. Наша позиция была хорошая, мы могли соперничать за 7-8 место".

Скажу, что ребята сегодня хорошо работали на трассе. Однако еще есть к чему стремиться. Нам нужно вернуться в форму, которая была на подготовке в Финляндии", – сказал Санитра.

, в прошлом сезоне сборная Украины не завоевала ни одной медали на Кубке мира по биатлону. В зачете мужских эстафет подопечные Юрая Санитры заняли восьмое место.