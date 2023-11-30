У шведському Естерсунді пройшла перша чоловіча естафета біатлонного сезону 2023/24. Україна посіла в гонці 14-те місце.

Читайте також: Відкриття нової зими: Україна оголосила склад на жіночий спринт в Естерсунді

Після трьох етапів естафети Україна боролась за потрапляння в топ-10, однак фінішер збірної у гонці Антон Дудченко заробив три штрафні кола "на лежці" і у підсумку закінчив лише на 14-му місці.

Санітра: Ми могли змагатися за 7-8 місце

Після естафети головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра прокоментував результат команди, а також оцінив виступ Антона Дудченка.

"Естафету ми програли на одному рубежі. Незрозуміло, що там Антон Дудченко творив на "лежці". Якби він нормально відстріляв, то на трасі міг би боротися. Наша позиція була хороша, ми могли змагатися за 7-8 місце.

Скажу, що хлопці сьогодні краще працювали на трасі. Проте, ще є до чого прагнути. Нам потрібно повернутися у ту форму, яка була на підготовці у Фінляндії", – сказав Санітра.

Нагадаємо, в минулому сезоні збірна України не завоювала жодної медалі на Кубку світу з біатлону. У заліку чоловічих естафет підопічні Юрая Санітри тоді посіли восьме місце.