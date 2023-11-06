"Джима только готовится с нами": Санитра не влияет на лидера женской сборной

Юлия Джима переболела во время предварительного сбора в немецком Оберстдорфе. Теперь 33-летняя биатлонистка, вероятнее всего, пропустит этап в Эстерсунде.

Лидер женской сборной Украины по биатлону Юлия Джима рискует пропустить стартовый этап нового сезона Кубка мира. Тренер мужской национальной команды Юрай Санитра воздержался от комментария по поводу перспектив спортсменки в будущем сезоне.

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Санитра: Мы только обеспечиваем и организовываем подготовку Джимы

"Я об этом не буду ничего говорить, потому что я не имею прямого влияния на её тренировочный процесс. Она только готовится с нами, мы обеспечиваем и организовываем ей подготовку",

– сказал Санитра.

Новый биатлонный сезон-2023/24 стартует этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде, который пройдет с 25 ноября по 3 декабря. В прошлом сезоне Юлия Джима была лучшей среди украинок в общем зачете Кубка мира – 33-е место.

Напомним, Юлия Джима является олимпийской чемпионкой Игр-2014 в эстафете. Кроме того, в ее активе пять медалей чемпионатов мира в эстафетных гонках, а также победа и призовые места в личных дисциплинах на Кубке мира.