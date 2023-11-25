Тренер сборной Украины назвал биатлониста, от которого ждет высоких результатов в сезоне

В субботу, 25 ноября, стартует Кубок мира-2023/2024 по биатлону. Первый этап состоится в шведском Эстерсунде.

Новый сезон откроет смешанная одиночная эстафета. Украину в этой гонке будут представлять Артем Тищенко и Анастасия Меркушина.

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Санитра надеется на сильное выступление Тищенка

В преддверии долгожданного старта своими мыслями об Артеме Тищенко поделился главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра. Он отметил прогресс 29-летнего украинского биатлониста и рассказал, чего ожидает от него на Кубке мира.

Тищенко в этом году совершил хороший прогресс. Увидим, как это отразится непосредственно во время стартов. Ожидаю от него хорошую стрельбу и движение по трассе.



Был бы рад, если бы он повторил свой результат 3-летней давности, когда очень хорошо пробежал сингл-микст,

– сказал Санитра.

Отметим, что тогда в сезоне-2018/2019 Артем Тищенко занял третье место в Поклюке.

. Одиночный микст начнется 25 ноября в 13:30, в этот же день в 15:50 любителей биатлона ждет еще одна гонка – классическая смешанная эстафета.