Шанс для Украины: звезда сборной Италии не поедет на Евро из-за дисквалификации за ставки
Источник:Sky Sport Italia
Этим летом Сандро Тонали переехал в АПЛ за солидную сумму, но большую часть этого сезона итальянец будет вынужден пропустить. Более того, хавбек не поможет своей команде в отборе на чемпионат Европы и самом турнире.
В этом месяце в итальянском футболе разразился грандиозный скандал. Многие известные игроки были обвинены в ставках на матчи при своем участии.
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Тонали попался на прудах
Согласно правилам ФИФА и Федерации футбола Италии, ни один из футболистов не имеет права делать ставки на какие-либо матчи. Именно на этом попался лидер сборной Италии Сандро Тоналли.
23-летнего хавбека Ньюкасла обвинили в нелегальных ставках, ему угрожало около пяти лет дисквалификации. Впрочем, Сандро пошел на соглашение с федерацией, признав свое нарушение.
Мягкая дисквалификация в обмен на сделку
Это позволило ему значительно сократить срок бана. Федерация футбола Италии официально сообщила, что Тонали отстранен от футбола на 10 месяцев.
Кроме того, Сандро обязали пройти курс лечения от лудомания (зависимость от азартных игр) сроком 8 месяцев. Так итальянец должен провести 16 публичных выступлений относительно вреда от этой проблемы.
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Тонали пропустит Евро-2024
Таким образом, Тонал должен вернуться на поле в августе 2024 года. Это исключает его участие в остатке этого сезона АПЛ. Более того, Сандро не поможет Италии в отборочном матче на Евро с Украиной в ноябре.
При этом даже на сам чемпионат Европы, если "Скуадра Адзура" туда пройдет, Тонали не уедет. Напомним, что ранее по аналогичным обвинениям был отстранен на семь месяцев полузащитник Ювентуса Николо Фаджоли.
Кто такой Сандро Тонали
- Хавбек является воспитанником Брешии, за которую дебютировал в 2017 году
- Сандро выступает на позиции центрального полузащитника, а также опорного хавбека
- За три сезона в составе "ласточок" Тонали забил 6 голов в 89 матчах и выиграл Серию В
- В 2020 году Сандро арендовал Милан, где он смог поразить и убедить потратить на него 14,5 миллиона евро.
- За "россонери" игрок так же провел три сезона - 7 голов в 130 матчах
- В 2022 году Тонали в качестве лидера Милана помог клубу стать чемпионом Италии.
- Летом 2023-го хавбек перебрался в Ньюкасл за рекордные для "сорок" 70 миллионов евро
- В 12 матчах этого сезона Сандро забил один гол
- В 2018 году игрок стал вицечемпионом Европы U19 в составе юношеской сборной Италии.
- За взрослую команду "Скуадры Адзуры" Тонали дебютировал в 2019-м и уже успел наиграть 15 матчей