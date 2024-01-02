"Главная история матча": тренер Сандерленда прокомментировал дебютный гол Русина за клуб

В понедельник, 1 января, состоялись матчи 26 тура английского Чемпионшипа. В одном из них Сандерленд на своем поле принимал Престон.

В составе хозяев впервые с 25 ноября на поле появился нападающий Назарий Русин. Он отметил свое возвращение дебютным голом, который установил окончательный счет в матче – 2:0.

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Комментарий тренера Сандерленда по игре Русина

Главный тренер "черных кошек" Майкл Бил, который в середине декабря возглавил команду, после поединка прокомментировал игру своих подопечных. Отдельно 43-летний специалист выделил гол Русина, который назвал главным событием матча, и поделился мыслями об адаптации украинца в новом коллективе:

Главная история матча – гол девятого номера за Сандерленд, просто отличный гол. Наз заслуживает этого, думаю, люди не понимают, насколько трудно приехать из Украины, учитывая все происходящее, его семья не с ним. Вы видите, что он работает по полной. Все отмечают проход Джека Кларка, но Наз фантастически двигался на опережение.

Также Майкл Билл добавил, что несмотря на низкую результативность украинца, он доволен действиями Русина на команду, ведь Назарий все равно остается полезным.

"Мне очень нравится рабочая этика Наза. Если он не забивает, то все равно вносит вклад в командную игру", – сказал тренер.

Напомним, что Назарий Русин 1 сентября перешел в Сандерленд из луганской Зари. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 2,5 миллиона евро.

. В сезоне-2023/2024 украинец провел 10 матчей за Сандерленд (5 – в стартовом составе), в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. После 26 туров его команда занимает шестое место в турнирной таблице, позволяющее побороться за выход в АПЛ через раунд плей-офф.

Следующий матч Сандерленд сыграет 6 января против Ньюкасла в 1/32 финала Кубка Англии, в Чемпионшипе же следующая встреча состоится 13 января против Ипсвича, который занимает второе место в турнирной таблице, разница между командами – 15 очков.