Как прошли соревнования

Первой атлеты выполняли тягу. Алексей после тяги был на шестом месте. Второе упражнение – эстафета с гантелями "Dumbbell", где украинец, единственный из участников, с легкостью поднял все гантели. И не просто справился с задачей, но и сделал это очень технично и быстро.

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После этого атлеты соревновались в дисциплине "колесо боли". Где победителем стал Том Столтман. После третьего упражнения Новиков набрал достаточно баллов для того, чтобы претендовать на призовое место.

Четвертой эстафетой был "Супер Йок+Лог Лифт", где фаворитом традиционно считался Матеуш Килишковский. И не смотря на то, что Алексей потерял контроль над колодой и вынужден был повторить подъем, все же уверенно держался в тройке лидеров.

Финальное упражнение "Atlas Stones" внесло определенные коррективы в турнирную таблицу. Поскольку шары были необычной формы (без использования клея) – не все справились с задачей. Матеуш Килишковский отказался от борьбы после первого шара. Новиков поднял 4 шара, но пятый ему не покорился. Том Столтман справился с легкостью с упражнением. А фурор создал в этом упражнении Мартинс Лицис, который быстрее Столтмана заложил все пять камней и подтвердил свое чемпионство, а Новиков стал бронзовым призером.



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