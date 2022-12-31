Для определения автора лучшего гола команды в Шахтере провели "Battle голов", где именно болельщики и голосовали за лучший гол команды в 2022 году. Голосование проходило в инстаграме на официальной странице клуба.

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В проекте стартовало 16 претендентов. И после трех этапов отбора были определены два финалиста – это голы Александра Зубкова и Михаила Мудрика. Оба гола были забиты в матчах Лиги чемпионов.

В финальном голосовании гол Михаила Мудрика в ворота шотландского Селтика, обеспечившего "горнякам" пропуск к евровесне, набрал 348 голосов болельщиков. В этой атаке Мудрик отхватил мяч в центральном круге, помчался с ним к воротам соперника. А когда перед ним было сразу три защитника, нашел возможность для удара под перекладину ворот, и голкипер не сумел дотянуться до мяча.

При этом эффектному акробатическому удару Александра Зубкова в матче с мадридским Реалом на "Сантьяго Бернабеу" отдали свои симпатии 262 респондента.

Следовательно, Михаил Мудрик собрал "золотой дубль" в Шахтере. Ведь до этого был признан лучшим игроком команды в 2022 году. До этого в 2021 году он тоже признавался лучшим футболистом Шахтера.

А вот "Battle голов" 21-летний полузащитник выигрывает впервые. Раньше победителями проекта становились Виктор Коваленко (2018), Тарас Степаненко (2019) и дважды Алан Патрик (2020, 2021).

Видео лучшего гола Шахтера в 2022 году