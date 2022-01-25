Самый яркий нокаут в карьере Кличко: видео избиения соперника

Владимир Кличко за свою долгую и успешную боксерскую карьеру провел немало ярких боев. Одним из самых зрелищных стал поединок против болгарина Кубрата Пулева.

Вспомнил победу украинца над Пулевым

Бывший менеджер украинца Бернд Бенте высказал свое мнение относительно лучшего нокаута в карьере Владимира. Он вспомнил сразу несколько боев Кличко в профессионалах, но вне конкуренции выделил встречу с Кубратом Пулевым.

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Он заговорил об объединенном бое с Дэвидом Хейни и о разгромной победе над Александром Поветкиным в Москве.

Лично для меня таким стал нокаут, в котором Владимир отправил Пулева. Не только из-за враждебных высказываний болгарина, но и из-за того, что он стал для меня наиболее красивым от Кличко,

– сказал Бенте.

Кличко уничтожил Пулева

Поединок между боксерами состоялся в ноябре 2014 года в Гамбурге (Германия). Их поединок должен был состояться раньше, но из-за травмы украинца был перенесен на осень.

Боксеры по очереди наносили удары друг другу. Однако по ходу поединка болгарин сломался и трижды побывал в нокдаунах. Ключевым стал пятый раунд, когда Пулев после левого бокового от Кличко-младшего отправился в нокаут. У Кубрата было рассечение на лице.

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