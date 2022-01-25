Пригадав перемогу українця над Пулєвим

Колишній менеджер українця Бернд Бенте висловив свою думку щодо найкращого нокауту у кар'єрі Володимира. Він пригадав відразу декілька боїв Кличка у професіоналах, але поза конкуренцією виділив зустріч з Кубратом Пулєвим.

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Він заговорив про об'єднаний бій з Девідом Хейні та про розгромну перемогу над Олександром Повєткіним у Москві.

Особисто для мене таким став нокаут, у якому Володимир відправив Пулєва. Не лише через ворожі висловлювання болгарина, але й через те, що він став для мене найбільш красивим від Кличка,

– сказав Бенте.

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Поєдинок між боксерами відбувся у листопаді 2014 року у Гамбурзі (Німеччина). Їх двобій повинен відбутись раніше, але через травму українця був перенесений на осінь.

Боксери по черзі завдавали удари одне одному. Однак по ходу поєдинку болгарин зламався та тричі побував у нокдаунах. Ключовим став п'ятий раунд, коли Пулєв після лівого бокового від Кличка-молодшого відправився у нокаут. У Кубрата було розсічення на обличчі.

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