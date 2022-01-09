Самый дорогой футболист в истории Манчестер Юнайтед перейдет в ПСЖ

Французский полузащитник Поль Погба летом 2022 года сменит клубную прописку. Чемпион мира 2018 года планирует покинуть Манчестер Юнайтед.

Погба возвращается на родину

Летом 2016 года Погба стал футболистом Манчестер Юнайтед, перейдя из туринского Ювентуса. Трансфер обошелся МЮ в 105 миллионов евро, что до сих пор является рекордом для клуба.

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Через 6 лет Манчестер Юнайтед рискует потерять Погба бесплатно. У футболиста заканчивается контракт с клубом и уже сейчас Поль может вести переговоры с другими командами о трансфере в статусе свободного агента.

Сообщается, что Погба не планирует продлевать контракт с "красными дьяволами". Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры 28-летнего футболиста является французский ПСЖ.

МЮ не планирует продлевать контракт с Погба

Также не планирует удержать Погба и Манчестер Юнайтед, который не делал футболисту предложение продлить контракт.

Сейчас француз травмирован и его возвращение затягивается. В сезоне-2021/0222 Погба выходил на поле только в 13 матчах. На его счету 13 ассистов.

Летом 2019 года МЮ при похожих обстоятельствах потерял Андера Эрреру, перешедшего в ПСЖ.

Что касается французского клуба, то в 2021 году ПСЖ в статусе свободного агента подписал контракт с Лионелем Месси, Серхио Рамосом и другими игроками.