Погба повертається на Батьківщину

Влітку 2016 року Погба став футболістом Манчестер Юнайтед, перейшовши з туринського Ювентуса. Трансфер обійшовся МЮ у 105 мільйонів євро, що досі є рекордом для клубу.

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Через 6 років Манчестер Юнайтед ризикує втратити Погба безкоштовно. У футболіста закінчується контракт з клубом і вже зараз Поль може вести переговори з іншими командами про трансфер у статусі вільного агента.

Повідомляється, що Погба не планує продовжувати контракт з "червоними дияволами". Найбільш вірогідним варіантом продовження кар'єри 28-річного футболіста є французький ПСЖ.

МЮ не планує продовжувати контракт з Погба

Також не планує втримати Погба і Манчестер Юнайтед, який не робив футболісту пропозицію продовжити контракт.

Наразі француз травмований і його повернення затягується. У сезоні-2021/0222 Погба виходив на поле тільки в 13 матчах. На його рахунку 13 асистів.

Влітку 2019 року МЮ за подібних обставин втратив Андера Ерреру, який перейшов у ПСЖ.

Щодо французького клубу, то у 2021 році ПСЖ у статусі вільного агента підписав контракт з Ліонелем Мессі, Серхіо Рамосом та іншими гравцями.