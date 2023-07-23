Во Флориде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Titan FC 83. Главным поединком вечера была встреча непобежденного Луиса Эрнандеса и Брайана Топпа.

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Коварный удар ради победы

Бой, которого ждали болельщики, завершился уже на первой секунде. Эрнандес нанес точный удар левой ногой в голову соперника, после которого Брайан повалился на настил, потеряв сознание. Когда Топп без лежал на полу, Луис подбежал, чтобы его добить, но арбитр вовремя остановил бой.

Видео самого быстрого нокаута ММА

Таким образом Эрнандес оформил самый быстрый нокаут в истории ММА. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году. Тогда экс-боец UFC Хорхе Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена за пять секунд.

Однако болельщики подвергли критике достижения Эрнандеса. По их мнению, непобежденный боец поступил очень коварно. В начале поединка он протянул перчатку, чтобы поприветствовать Брайана, а затем резко ее убрал и нанес удар в голову. Своими действиями Эрнандес дезориентировал соперника.