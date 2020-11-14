Найшвидший нокаут в історії: боєць здолав "Кінг-Конга" за 3 секунди – відео
39-річний боєць з Куби Улі Діаз здобув неймовірну перемогу на турнірі Bare Knuckle FC 14 в США.
Поєдинок проти американця Даніеле Бенедетто на прізвисько "Кінг-Конг" він завершив вже на третій секунді, пише 24 канал.
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Після старту бою Улі на прізвисько "Монстр" відразу ж накинувся на суперника і завдав йому кілька важких ударів, від яких той опинився в нокауті.
Відео нокауту
- Для 39-річного Діаса, який раніше виступав у боксі, ця перемога стала другою у двох поєдинках у кулачних боях.
- Для 29-річного Бенедетто це був дебютний бій у Bare Knuckle.
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